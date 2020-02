Grazia e avvenenza: la termolese Ornella Inglese sulla passerella Mad Mood

TERMOLI. Labbra carnose, grandi occhi che osservano il mondo, pelle di velluto e un caloroso sorriso che contagia tutti: è Ornella Inglese, giovanissima modella termolese e musa della sfilata Mad Mood Milano di Marianna Miceli. Ha sfilato leggiadra, dimostrando una grande padronanza della scena, con abiti ed accessori tra i più disparati: in un bianco abito da sposa, con il volto illuminato da un velo luminoso di fiori, in jeans e maglia della tuta con cappuccio o con giacche e gonne oversize e tacchi vertiginosi. Qualunque vestito indossato l’ha resa protagonista indiscussa della scena.



Dopo essere apparsa sulle copertine delle riviste di moda più famose ed aver calcato le passerelle di tutta Italia, Ornella è arrivata a Milano, scelta direttamente dalla direttrice artistica del Centro Sud Antonella Russo che l’ha voluta per le sfilate di apertura e di chiusura dello show. Malgrado i suoi quasi 17 anni (li compirà ad aprile), la sua bellezza eterea ed il fascino da ragazza della porta accanto le hanno fatto guadagnare l’approvazione di tutti ed una considerevole notorietà che, ben presto, la porteranno sulle passerelle di tutto il Mondo. Il suo approccio con il mondo della moda è arrivato prestissimo, così come la partecipazione a vari concorsi che l’hanno vista raggiungere le vette più alte.

La sua carriera è inarrestabile ed il suo fascino ha attirato gli sguardi del mondo della musica e del cinema: Ornella è apparsa in diversi video musicali di cantanti famosi ed è stata protagonista di alcune pellicole cinematografiche e, presto, sarà coprotagonista in un film in produzione ancora top secret. Le foto e i video postati suoi profili sui social (Instagram e Tik Tok principalmente) facendo incetta di like, raggiungendo milioni di follower in tutto il mondo. Nonostante il successo travolgente, Ornella resta la ragazza solare di sempre, disponibile, semplice e gentile e, soprattutto, con i piedi per terra.