«Doc - nelle tue mani», nella fiction con Luca Argentero c'è Maria Rosaria Russo

TERMOLI. E' iniziata ieri sera su Raiuno la nuova fiction del giovedì sera su RaiUno “Doc - nelle tue mani”, medical dramma diretto da Jan Maria Michelini e Ciro Visco, che vede come protagonista principale uno degli attori più bravi del panorama attuale italiano Luca Argentero.

La vicenda è ispirata a una storia vera, che racconta la triste vicenda del dottor Andrea Fanti, brillante primario di Medicina Interna, la cui esistenza viene sconvolta quando il padre di un paziente, morto purtroppo in reparto, gli spara un colpo alla testa. Andrea sopravvive allo sparo, ma perde la memoria degli ultimi dodici anni di vita. Quando si risveglia fatica a riconoscere i suoi colleghi, la sua famiglia e l’uomo che è diventato.

In questa nuova fiction ha una parte di primo piano anche Maria Rosaria Russo, la nostra attrice concittadina che ormai è sempre più presente non solo sul piccolo e grande schermo, e che ultimamente è tornata anche su quello che è stato il suo primo amore il Teatro, che solo il Coronavirus ha temporaneamente bloccato tutto.

Ieri sera Maria Rosaria è apparsa nel secondo episodio della nuova fiction, nella veste di moglie di colui che indirettamente è stato grazie ad un suo errore la causa di tutti i guai del primario Argentero, almeno per quello che si è visto in questi primi episodi, sembra recitare una parte attiva in quello che sembra a prima vista un complotto organizzato ai danni proprio di Andrea (Luca Argentero) da parte proprio del dottore, suo marito, che poi a causa della indisposizione del primario Argentero ne prende il posto.

Abbiamo detto che il telefilm si è ispirato a una storia vera che è appunto la storia del dottor Pierdante Piccioni, oggi uno dei medici eroi in prima linea a combattere il Coronavirus, a lui nel 2013 capitò un incidente che gli provocò una lesione cerebrale che gli cancellò dodici anni di ricordi.