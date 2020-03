Anche Termoli si unisce al film collettivo che racconta la quarantena

TERMOLI. In questi giorni di reclusione fra le mura domestiche, di piazze e cortili deserti, in tanti stanno cercando di documentare una fase anomala del proprio vissuto. Prima un team di filmmaker bolognesi, ispiratisi al documentario del 2014 di Gabriele Salvatores “Italy in a day”, poi Gabriele Muccino che sta raccogliendo le storie degli italiani per trarne un film di finzione. «Noi del Kimera Cineclub, aderendo all’iniziativa dell’Unione Italiana Circoli del Cinema di cui facciamo parte, abbiamo pensato che forse nel nostro piccolo potremmo cercare di fare qualcosa per mantenere le relazioni fra gli associati. Vi invitiamo quindi a filmare quello che vedete dalle vostre finestre, o se preferite all'interno delle vostre abitazioni, così lasciare a noi, il vostro circolo del cinema cittadino, un ricordo della vostra esperienza, una testimonianza della vostra vita». A spiegare questa e un'altra iniziativa è il presidente del circolo termolese, Domenico Farina.

Sarà nostra premura raccogliere tutti i vostri video i vissuti e inviarli alla Uicc che, selezionandoli, ne trarrà un documentario collettivo da pubblicare sulle proprie piattaforme e da proiettare nei propri circoli una volta finita l'emergenza; sarà un modo per costruire tutti insieme qualcosa e per ricordarci che verrà il momento in cui potremo ricominciare a guardare film insieme. In attesa di ricevere le vostre adesioni, vi ringraziamo tutti e vi auguriamo buone riprese! Prima dell’invio, per concordarne la modalità, potete contattarci via e-mail a info@kimeracine.it.

Vi segnaliamo inoltre che la Uicc e il Kimera Cineclub stanno offrendo, grazie alla collaborazione con la casa di distribuzione Tucker Film, una programmazione di film di qualità in streaming gratuito, riservato a tutti i tesserati del Circolo in regola con la quota 2019 e fino ad esaurimento di posti virtuali. Il “Cineforum d’emergenza” è realizzato con il contributo e il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Offriamo ai nostri associati l'opportunità di prenotare gratis la visione da casa, tramite i propri computer. Nel giorno dell'uscita del film forniremo, a chi lo vorrà, un link e una password per vedere gratuitamente il film. Il titolo resterà a disposizione per una settimana (o fino ad esaurimento posti virtuali e relative fruizioni).

L'iniziativa vuole addolcire la situazione imposta dalle necessarie disposizioni di emergenza sanitaria attualmente in atto in italia e consentire al pubblico di film d'essai di trovare contenuti speciali adatti al loro palato nonostante la chiusura delle proprie sale di fiducia o cineclub. Inoltre con questa risorsa intendiamo mantenere il rapporto con voi soci e appassionati del territorio, e darvi un supporto morale e culturale in questo periodo di restrizioni dettate dei decreti d'emergenza».