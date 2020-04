"Crazy is my life", il singolo inedito di Barbara Federici sarà lanciato lunedì 13 aprile

VENAFRO. Da una cantautrice all'altra, il Molise è fervido di talenti musicali. Barbara Federici è una cantante molisana di Venafro e lancerà il suo singolo inedito proprio lunedì prossimo, dal titolo "CRAZY IS MY LIFE".



La biografia

BARBARA FEDERICI, cantautrice molisana di Venafro del 1978. Appassionata di musica sin dalla prima infanzia fa il suo ingresso nel mondo dello spettacolo all’età di soli 14 anni come cantante in band e gruppi molisani fino all’età di 25 anni. Nel frattempo studia e si Laurea in lingue e letterature straniere, diventando docente in scuole secondarie superiori nelle qualisi attiva in progetti musicali di rilievo coinvolgendo giovani studenti in iniziative e spettacoli musicali e teatrali, a partire dal Teatro “Italo-Argentino” di Agnone, al “Palazzo della Provincia” ed “Auditorium” di Isernia. Collabora come cantante con compositori e ad artisti nazionali che hanno arricchito la sua esperienza e la sua formazione da cantante.

La sua carriera musicale continua come cantante solista in collaborazione con il musicista e DJ Producer Alessandro Di Muccio, specializzandosi in intrattenimento, animazione e presentazione di eventi: molteplici sono le esibizioni canore presso Hotel, Club, Fiere e Discoteche nazionali.L’innata passione e competenza per la musica e le lingue straniere influenzano le scelte musicali di Barbara che, attraverso un repertorio plurilingue (Inglese, francese e spagnolo), passa abilmente dalla musica pop/leggera al rock/melodico al dance/trance diversificando e personalizzando cover di grandi classici italiani e stranieri, con particolare attenzione ai ritmi e alle sonorità degli anni 80/90. Mezzo-soprano dalla voce chiara, acuta e forte, Barbara registra diverse Cover per poi intraprendere una strada professionale più personale come cantautrice: di qui alcuni inediti tra i quali si segnala “Crazy is My Life” in uscita il prossimo 13 Aprile 2020 in tutti i digital stores mondiali.



BREVE DESCRIZIONE DEL NUOVO SINGOLO “ CRAZY IS MY LIFE” IN USCITA IL 13 Aprile 2020:



“Crazy is My Life” è una canzone dal ritmo dance con sonorità synth volutamente scritta in lingua inglese che nasce dalla voglia di libertà e di evasione da questo momento delicato che stiamo vivendo. Il compositore musicale del brano è Alessandro Di Muccio ed autrice ed interprete deltesto è Barbara Federici. Il video, realizzato sempre dall’autrice, interpreta la canzone in modo coerente con il testo:è infatti un inno alla gioia, al divertimento, alla sana follia, alla leggerezza della vita. Il testo della canzone è infatti: “ un invito ad avere un approccio alla vita che non sia troppo razionale, ma che al contrario dia ascolto alle proprie emozioni e passioni, alle ragioni del cuore”. L’autrice dichiara di essersi ispirata a diversi autori che hanno interpretato con saggezza il suo pensiero come il letterato Italo Calvino “ la leggerezza non è superficialità ma planare sulle cose dall’alto e non avere macigni sul cuore”. O ancora il rocker Vasco Rossi: “ La vita è tutto un equilibrio sopra la follia” ed ancora, il grande imprenditore informatico Steve Jobs, inventore dell’ i-phone e di molti sistemi informatici moderni, quando nel suo ultimo discordo ai giovani disse: “ ragazzi siate affamati di sapere e di cultura, ma oltre alla razionalità abbiate il coraggio di essere folli, quella follia che anima le vostre vite e che vi permette di imporre il vostro pensiero e di realizzare i vostri sogni”.