TERMOLI. Continua anche in questo periodo di quarantena forzata, grazie soprattutto ai mezzi tecnologici che esistono per fare musica, l'attività musicale e canora dell'Associazione culturale Punto di Valore nata nel 2009 per promuovere partecipare e incentivare attività culturali didattiche e ricreative.

I direttori dell'associazione “I Maestri”: Gianluca De Lena, pianista; Savino Alessandro Di Palma, pianista e Basso Cannarsa, chitarrista.

Per queste feste il coro femminile punto di valore ci ha voluto regalare una chicca musicale che di questi periodi è di estrema attualità hanno fatto un collage musicale dalle loro case cantando magistralmente il famoso brano portato al successo nel maggio 1966 dalla grande "Tigre di Cremona" Mina.

Se telefonando davvero diventato in questi giorni un leitmotiv sicuro per tenersi in contatto con il mondo, parenti, amici e conoscenti in modo sicuro e al riparo di eventuali contagi.

Se telefonando è interpretato benissimo dalle giovanissime cantanti termolesi tutte del coro. Come ci fanno sapere i tre direttori dell'associazione, Punto di Valore sta creando, e incrementando una struttura di successo, e a proposito di successi, già ne hanno conquistati già molti in Italia e all'estero riempendo le loro bacheche, c'è da dire che i cori sono diventati diversi, da quelli dei bambini in età di scuole elementari, poi le giovani che già abbiamo conosciuto con altri brani come Eyes in the Sky di successo di Alan Parson Projet e oggi con la chicca "Se Telefonando" ma ora c'è anche il coro Punto di valore delle donne adulte, tutte di svariati ceti professionali e sociali che hanno accettato con entusiasmo di mettersi in gioco con il canto.