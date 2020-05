TERMOLI. Manca da diversi mesi dalla sua Termoli, per impegni di lavoro e naturalmente per colpa della pandemia, che ha bloccato qualsiasi possibilità di viaggiare tra nazioni europee in questa fase di emergenza sanitaria.

Parliamo dell’attore Massimo Ferroni D’Andrea, volto noto del mondo dello spettacolo, sia al cinema che nelle fiction.

Sovente ospite di Termolionline, quando rientra nell’amato Molise, stavolta ci raggiunge con un messaggio “artistico” dalla sua abitazione di Madrid, dove si è trasferito nel 2006, diventando un personaggio di successo del mondo dello spettacolo iberico.

Massimo in Spagna ha trovato la sua dimensione, recitando in diverse produzioni di successo anche qui in Italia come quella che va in onda su Canale 5, “Una Vita”, oppure “30 Monedas”, ma prima ancora ha interpretato ruoli nel Maresciallo Rocca, Distretto di Polizia, Un Posto al Sole dove ha recitato per 18 mesi interpretando Marcello Parisi, Lui & lei e il Bello delle Donne, insomma dal ‘92 al 2006 una trentina di ruoli, senza contare gli spot pubblicitari.

In un momento ancora difficile per tutti, dove la ripartenza è ancora sulla carta per molti, ma in Spagna la situazione è ancora peggiore, Massimo – anche grazie al gancio della nostra amica Aurora Cinelli - ha voluto omaggiarci con una lettura di poesie della sua amica autrice Ludovina Cocco.

Inoltre, abbiamo legato anche un “corto”, in cui è possibile ammirare le doti attoriali di un professionista partito da Termoli per conquistare palcoscenici internazionali.