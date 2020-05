LARINO. In questo periodo di distanze e limitazioni, di difficoltà e chiusura, in cui siamo stati messi tutti a dura prova, possiamo riscoprirci più uniti e vicini che mai, tornando a valorizzare quei momenti che ora ci sembrano così lontani. Si sa che nei paesi come il nostro niente può unire la comunità come la festa patronale: si riabbracciano amici e parenti che ormai vivono lontano e che rientrano solo per questa occasione, si rimandano a “dop San Pard” problemi e preoccupazioni, cercando di sfruttare questi giorni per vivere in serenità con i propri cari e liberare la mente dalle preoccupazioni della vita quotidiana.

Uno dei primi segni tangibili di un giorno così importante è senza dubbio il suono della banda che riempie le vie del borgo, soprattutto se ad intonare quelle melodie sono i ragazzi cresciuti in quelle strade. In questo San Pardo 2020, così diverso e malinconico, abbiamo voluto dare il nostro contributo per essere presenti nonostante le restrizioni, per far ascoltare ancora una volta a tutti i Larinesi quella melodia che riempie il cuore di gioia.

A tutti voi Larinesi, dalla DLMasterband, Buon San Pardo!