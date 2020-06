CARPINONE. L’estate viene considerata, da sempre, il periodo dei tormentoni: musica, film, libri trovano il loro naturale spazio - e rifugio – in quei tre mesi in cui il tempo sembra fermarsi e le nostre menti si aprono alla tranquillità ed alla serenità delle giornate più calde e lunghe dell’anno. In questo frangente, dove la voglia di divertirsi e di ballare ha il ritmo delle nuove uscite musicali, si piazza il nuovo singolo “Ragazza molisana” firmato da Agostino Arcaro: un inno alla bellezza dei luoghi incontaminati e delle persone che abitano questa terra, sconosciuta ai più, che offre paesaggi mozzafiato e genuina umanità.

Sulle note della più famosa “Mediterranea” a firma di Irama, il 24enne originario di Carpinone che nei modi e nelle vesti ricorda il cantante “Arrogante” nativo di Monza, dedica un vero e proprio inno al suo Molise. Complice la bella Jessica Di Tullio, protagonista del video, Agostino canta e idolatra il lato più vero della terra molisana. Mare, colline, montagne e borghi diventano la location ideale per promuovere un territorio ricco di storia e natura: «Questa terra è una melodia. È la bellezza di sta terra che mi fa perdere la testa già da un po’», intona il cantante mentre si erge sui monti o corre sulla spiaggia.

“Ragazza molisana” non è il primo singolo che Agostino pubblica sui suoi canali social dedicati al Molise: nonostante la sua giovane età, può vantare numerosi video tra cui “Stay ala cas” o “Non me lo so spiegare (covid-19 version” con cui il cantante carpinonese sdrammatizza la pandemia con l’obiettivo di strappare un sorriso ed aiutare le persone a superare questo momento di emergenza. Il suo obiettivo, infatti, è quello di «far ridere e far star bene le persone intorno a me. Mi piace lasciare un messaggio, mandare un’emozione alle persone che guardano i miei video o che mi guardano ballare», scrive di sé sul suo profilo facebook.

Da sempre appassionato di danza, Agostino non è solo un cantautore, balla hip hop e breakdance da quando ha 10 anni e quando lo fa si «sente libero da ogni pensiero». Oltre alla danza sviluppa una grande passione per il video editing e per le sane e genuine risate: «Cercando di unire la passione per la danza a quella per i video, spero di lasciare un sorriso in chi mi conosce. Ballare mi fa sentire bene con me stesso e con il mondo circostante», continua sui social.

La sua nuova hit rappresenta la rivincita di tutti i giovani molisani che, malgrado le difficoltà che incontrano in questa terra, continuano a credere nelle loro radici, senza mai nascondersi e spronando altri a fare lo stesso. “Ragazza molisana” ha tutti gli ingredienti (bella ragazza, ritmo, paesaggi mozzafiato, musica orecchiabile e testo che resta impresso) per diventare il nuovo tormentone estivo sulle spiagge e nelle auto in coda verso le mete turistiche.