URURI. Grandi novità in casa Effetto Serra. Si respira aria fresca e carica di emozioni visto “il vento del Nord", come avrebbero detto i Nomadi. È stato il lavoro e la determinazione di un’intero anno che ha portato lo storico gruppo basso molisano.

“Gli Effetto serra” (Tony Petrillo, Giuseppe Marcellusi, Maria Peta, Amilcare De Rosa e Andrea Calandrella) entrano a far parte delle tribute band ufficiali dei Nomadi.

Oggi ci presentano il nuovo progetto chiamato “I Vagabondi live Tour".

Abbiamo incontrato Tony Petrillo uno dei fondatori del gruppo, ormai prossimo a compiere trent’anni di musica inedita e cover di molteplici artisti.

Dopo tantissime esibizioni live nelle piazze e marcando i palchi dei concorsi nazionali più importanti ,per citarne qualcuno, Sanremo giovani nel ‘94 e per ultimo Sanremo rock nel ‘2017, ci racconta che con il nuovo cantante Giuseppe Marcellusi grande fan dei Nomadi sono rimasti stregati dalle loro canzoni intramontabili, riscoprendo il sapore delle vere emozioni della musica italiana sempre al passo con i tempi accompagnando vere e proprie poesie e racconti di vita.

Il repertorio da loro preparato omaggiando i Nomadi non ha bisogno di presentazioni come non è stato neanche semplice, vista la varietà e la bellezza delle canzoni.

Gli Effetto Serra Vi aspettano numerosi ma con le distanze dovute a cantare insieme a loro le vostre emozioni scritte dai Nomadi.