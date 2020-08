TERMOLI. Come promesso venerdì scorso, ecco appena uscito ufficialmente per voi, amici lettori di TermoliOnLine, il secondo e nuovo singolo del termolese Gianmarco Parente, in arte Skaate (che la nostra redazione ha avuto il piacere di incontrare qualche mese fa LEGGI).

Il nuovo brano, dal titolo iconico “Bordernight” (dir by Peter Marvu), rischia seriamente di superare il successo avuto con il primo singolo intitolato “Ali di carta” con protagonista la splendida Termoli (di cui vi abbiamo parlato a febbraio LEGGI). Un pezzo dove Gianmarco, seppur spesso preso a schiaffi dalla vita, cerca il suo difficile riscatto nella sua breve esistenza, riuscendo a trovarlo proprio tra i confini borderline della notte scura.

Un’oscurità difficile da affrontare, a causa delle insidie che essa nasconde: alla fine, però, Skaate trova un antidoto, quello che il mondo ancora non ha e che lo salverà, riportandolo ad una più luminosa realtà senza voltarsi indietro.

In pratica questo Bordernight è un sequel di “Ali di carta”: quando qualcuno o qualcosa gli voleva bruciare le ali, per impedirgli di spiccare il volo, con questo nuovo e orecchiabile brano, seppur ancora tra tante difficoltà, Skaate/Gianmarco questo volo lo ha finalmente spiccato. Noi di TermoliOnLine gli auguriamo di volare verso il successo che merita.