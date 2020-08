TERMOLI. Presentata questa mattina nella sala Giunta del Comune di Termoli la serata evento termolese P'Orto, il profumo della bellezza”, un evento voluto e creato dall’ex amministratore comunale Ettore Fabrizio e dal regista Antonio De Gregorio, che si terrà nel cuore della vecchia Termoli, a Largo Tornola, venerdì 21 agosto e sabato 22 agosto (a grande richiesta, visto che la prima serata è già quasi esaurita).

Spettacolo che oltre ai due autori avrà anche un'altra ospite fissa, la professoressa Anna Catalano che ha un innato spirito artistico e culturale della termolesità.

Uno spettacolo che parlerà di Termoli, ma non è uno spettacolo in dialetto, si parlerà anche in termolese, ma tutto quello che ci hanno promesso che scopriremo come una bella sorpresa la sera del 21, saranno delle autentiche chicche per chiunque da qui il riserbo in conferenza stampa degli stessi autori per non rovinare la sorpresa.

Conferenza alla quale ha preso parte l’assessore alla Cultura Michele Barile.

Sorprese che riguarderanno la presenza di ospiti, ma anche di notizie della nostra Termoli che non conosciamo affatto. Una serata che purtroppo per le norme da ieri ancor di più inasprite, che limiterà la capienza degli spettatori, proprio per questo pur essendo ingresso gratuito, gli organizzatori danno la possibilità di potersi assicurare il posto sicuro prenotandolo telefonicamente al 348.3447717 posti che non potranno superare le 100 unità.

Per coloro che riusciranno ad assicurarsi la visione dello spettacolo si preannuncia una serata davvero molto interessante è intrigante, abbiamo ascoltato uno degli autori Antonio De Gregorio.