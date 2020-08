CAMPOMARINO. Un supporto dai lettori di Termolionline a un talento in erba, anzi in vetrina, quello dell'11enne Nicolas Ficocelli, stella nascente del ballo a Campomarino.

Nicolas Ficocelli, ballerino lnternazionale di Hip Hop, Electric Boogie e Street Show, di soli 11 anni, giovane atleta tesserato con la Fids (Federazione italiana danza sportiva) della scuola di ballo termolese A.s.d Peter Pan di Nunzio e Eliana Elia, da pochi giorni premiato con una targa al merito Sportivo dal Comune di Campomarino, rappresenterà il Molise ad un noto Talent Show "The Coach", presto in Tv. È stato selezionato tra concorrenti più talentuosi come candidato al Social Badge, i 5 concorrenti con più visualizzazioni su YouTube avranno diritto ad accedere direttamente alla fase successiva del programma. Nicolas ha bisogno del nostro supporto. Questo è il link del video da visualizzare, sarà possibile farlo fino alle 19.00 di mercoledì 19 agosto.