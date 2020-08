TERMOLI. La bellezza del sogno. Questo è il messaggio scaturito dall’evento “Arte e Moda”, organizzato dall’Elite Moda di Anna e Maddalena Torlino, nella piazza Insorti d’Ungheria di Termoli.

Un incontro nel nome della bellezza e della sua rappresentazione. Un viaggio estetico, dove la moda si è intrecciata con la cultura, evidenziandone l’inevitabile legame. Una connessione profonda, umana. Dove la bellezza si è mostrata nella sua totalità visiva, ma allo stesso tempo, ha richiamato l’attenzione sulle sue molteplici forme di identificazione.

Una pluralità di visioni, che spingono l’uomo ad andare oltre,spronati dalla forza comune dei sogni. Un concetto, quest’ultimo, che ritorna costantemente nelle parole dello stilista internazionale, Alviero Martini. Intervenuto durante l’evento per la presentazione del suo libro “Andare Lontano Viaggiando”. Un’opera autobiografica, che racconta la nascita, l’evoluzione e l’affermazione dello stilista italiano. Un racconto motivazionale indirizzato soprattutto ai giovani. Dove forza, determinazione, disciplina, cultura e generosità sono, per l’artista, il combustibile fondamentale per raggiungere i propri sogni. Perseveranza e abnegazione nella ricerca di se stessi.

Un percorso lungo, difficile, ma non impossibile da affrontare. Le parole della scrittrice termolese Sonia Fusolo, intervenuta per presentare la sua prima opera letteraria intitolata “Parlami di te” edito da Golem Edizioni di Torino, ne sono una dimostrazione. Il cambiamento da lei affrontato, è scaturito da una forza propulsiva profonda. Un processo evolutivo interiore e fisico, sostenuto da una cura attenta e profonda di sé stessa. La medesima che ha permesso al dott. Alberto Montano, di approfondire l’importanza del sonno nella vita quotidiana e anche nella bellezza estetica, nel suo libro intitolato “Sonno & Cuore”. Il dottore si è soffermato nella sua presentazione, sull’importanza del sonno nella vita dell’uomo. Un protagonista da sempre sottovalutato, soprattutto tra le cause di malattie e disturbi.

Una superficialità tipicamente umana, ma che non ritroviamo nei quadri dell’artista Ilenia Paladino.Le opere mostrate durante l’evento, come affermato dalla stessa artista, sono caratterizzate da un concetto comune: la trasformazione. Un processo evolutivo, attraverso il quale, l’essere umano, la natura e in particolar modo la donna, soggetto preferito della Paladino, rappresentano la luce e l’ombra della natura umana. La quale però, va sempre alla ricerca della sua vera ed unica identificazione: la bellezza.