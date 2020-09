TERMOLI. Dopo il successo delle prime due serate torna per la terza volta, in Piazza Giovanni Paolo II il cinema drive-in voluto dall’amministrazione comunale di Termoli e dall’assessorato alla Cultura.

La programmazione affidata alla MR Solution propone il film “Grand Budapest Hotel”.

Si ricorda che l’ingresso è gratuito e che le vetture potranno iniziare ad entrare e a trovare posto sulla piazza a partire dalle ore 20.15. La programmazione invece inizierà alle 21.

Prossima settimana, sabato 12 settembre, in programma il gran finale col film “La pazza gioia”.

Il Grand Budapest Hotel si trova in una Mitteleuropa immaginaria, a Zubrowka. Anderson, che ama i racconti multistrato e multicolori, parte da tempi recenti e va a ritroso per ricostruire con sfrenata fantasia le avventure erotiche, politiche e professionali, dell'inarrivabile concierge Monsieur Gustav e del fido aiutante Zero. Ma dietro i cromatismi sgargianti, il kitsch, l'esagerazione, le invenzioni scenografiche e il divertissement colto c'è in controluce un riferimento alla storia europea del '900, e un omaggio esplicito al talento letterario di Stefan Zweig e al cinema di Ernst Lubitsch. Cast stellare, senza retorica: dal magistrale Fiennes allo sconosciuto Revolori (Zero giovane), la deliziosa Ronan, il rigido Norton, la Swinton geniale anziana svaporata ma non tanto, e ancora Murray e Balaban e Amalric, Brody, Dafoe, Goldblum, Keitel. Distribuito da 20th Century Fox.