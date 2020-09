Andrea Sapone, a 45 anni eletto "Babbo solare"

TERMOLI. Il 45enne termolese Andrea Sapone ha conquistato la fascia di Babbo Solare a San Mauro Mare (FC), in occasione della 26esima edizione, sabato 12 settembre, all’Arena Arcobaleno di San Mauro Mare - Riviera Romagnola, del concorso “Il Babbo più bello d’Italia”.



Chi ha cantato, chi ha ballato, chi ha proposto un esercizio sportivo, chi ha dedicato poesie, chi si è cimentato in originali prove “creative”, chi ha illustrato originali ricette gastronomiche e chi ha eseguito il cambio del pannolino (ovviamente, usando una bambola).

“Il Babbo più Bello d’Italia” (marchio registrato) è un concorso di bellezza e simpatia ideato da Paolo Teti e riservato ai papà dai 25 ai 45 anni, con fascia “Gold” per i papà dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per i papà con più di 56 anni, l’unico requisito per partecipare è essere papà.

Andrea Sapone è papà di Alessandro, un bimbo di 10 anni.