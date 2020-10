TERMOLI. E’ una una promettente danzatrice classica, lei si chiama Valentina Bifernino e ha quasi 21 anni. Sta approdando alla prestigiosissima Accademia Kataklò di Milano, la prima accademia di formazione professionale in athletic dance theatre, la cui direzione artistica è affidataa Giulia Staccioli, campionessa italiana assoluta di ginnastica ritmica nel 1983, 1985 e 1986. Conclusa l'attività agonistica, Giulia Staccioli si trasferisce a New York, dove frequenta gli Alvin Ailey Studios e poi entra per tre anni nella compagnia americana Momix, guidata da Moses Pendleton. In seguito, tornando in Italia nel 1996 dà vita al progetto Kataklò, dove insieme a numerosi ginnasti e ballerini ricerca un tratto coreografico originale, basato sul gesto e sul linguaggio del corpo. Giulia Staccioli è sposata con Andrea Zorzi, campione di pallavolo. Tornando alla nostra Valentina, lei ha abbracciato la passione della danza fin da quando, scherzosamente gli abbiamo detto da quando beveva ancora al biberon, infatti i suoi primi passi di danza in tu-tu li ha mossi a soli 3 anni quindi oggi è al suo 17 anno di frequentazione e grazie agli insegnamenti della maestra Sara Marziali dello studio 3 ballet, oggi gli si è aperto come dicevamo il portone della prestigiosa scuola Kataklò.

La nostra Valentina sarà a Milano a breve e la cosa che più impressiona è che lei per avere il pass a questi corsi accademici al Kataklò ha dovuto sostenere delle prove ancor più difficili, perché a causa del Covid-19 li ha dovuti sostenere on line. Immaginate voi cosa potesse passare nella mente e nel corpo di una ragazza che in situazioni anomale si stava giocando una possibilità attesa da sempre e un anche una piccola imperfezione via web avrebbe potuto negarle questa opportunità. Ma lei proprio che ha un carattere fortissimo ci ha spiazzati dicendoci una cosa che aumenta la nostra convinzione che è una ragazza di carattere che riuscirà: “Non fa niente anche se dovesse andarmi male, da questo io ripartirò prendendo questa negatività come uno stimolo per fare meglio”, come dire da una battaglia persa si costruisce la vittoria di una "guerra" e Valentina secondo noi ma anche secondo la maestra Sara è prontissima. Anche quando gli abbiamo chiesto: “Sono tranquillissima non vedo l'ora di partire”. Questo è lo spirito giusto per cuori forti. In bocca al lupo, viva il lupo.