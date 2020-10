LARINO. Abbiamo incontrato il Presidente dell'Azione Cattolica degli anni 70, il geometra Luciano Stinziani, al quale abbiamo chiesto a che punto si trovava lo spettacolo 'Revival dei Minifestival anni 70, già annunciato da diverso tempo. Questa la sua risposta.



“Sono veramente lieto di avervi incontrato perché ad essere sincero era già da tempo che pensavo di portare a conoscenza degli amici e cittadini di Larino, tutta la storia sullo spettacolo, dal primo momento fino ad oggi, con l'augurio però di non annoiare nessuno.

Era il mese di dicembre del 2018, quando incominciò a venirmi in sogno il defunto parroco don Luigi Marcangione, il quale più volte mi chiedeva: Caro Luciano tu che sei stato il presidente dell'Azione Cattolica negli anni 70 perché non fai il Minifestival come negli anni passati? Io rispondevo “ Caro don Luigi senza di te, che sei stato l'ideatore del Minifestival, non me la sento proprio”.

Non vi nascondo però che giorno e notte pensavo spesso a don Luigi e al Minifestival. Così in una notte del mese di Gennaio 2019, non potendo più fare il Minifestival perché era tardi, mi venne in mente una idea un po' strana, e cioè quella di richiamare tutti i vincitori dei Minifestival degli anni 70 e farli ricantare ognuno la stessa canzone con la quale avevano vinto il minifestival. Naturalmente qualora ci fossero stati impedimenti di qualsiasi genere per trovare tutti i vincitori, questi sarebbero stati sostituiti da quelli che comunque avevano cantato anche una sola volta, in un solo spettacolo.

Subito dopo ho ritenuto necessario ed obbligatorio portare a conoscenza di questa idea tutti i componenti del Clan Stiffelius che in quelli anni avevano accompagnato i bambini a cantare. Mi piace citarli e ringraziarli, anche quelli che per un motivo o per un altro, non ne fanno più parte.

Essi sono: Claudio De Luca, Peppino Baiocco, Peppino Silvano, Tonino Guerrera, Domenico Brocchetta, Marcello Vitiello, Roberto Nucci, Nicola Antonacci, Luciano Laudadio, Pinuccio Fagnani, Igino Spina, Francesco Japoce, Peppino Antonacci, il cantante del clan Lello Mastrogiuseppe e per l'occasione Carlo Mucciardi.

Tutti mi hanno incoraggiato a portare avanti questo meraviglioso progetto mai realizzato da nessuno e che loro, ancora una volta, si sarebbero messi a disposizione, senza chiedere nessun compenso. Da tutto quanto pensato e scritto il titolo dello spettacolo sarà: Revival dei Minifestival anni 70.

Sono consapevole di andare incontro ad una prova difficile, specialmente per coloro che dovranno ricantare ognuno la stessa canzone con la quale hanno vinto il mini-festival di quell'anno, oppure solo cantato, però se viene preso il tutto con uno spirito goliardico e di spensieratezza, come io mi auguro, e con questo periodo negativo del Coronavirus, la prova di questa mia pazza e divertente idea, come io stesso l'ho definita, lo spettacolo non finisce qui, ma sarà arricchito con altre belle iniziative che sicuramente saranno gradite dal pubblico.

Infatti saranno selezionati una ragazza e un ragazzo della scuola elementare, con l'impegno da parte nostra di dare loro la possibilità di poter partecipare alla trasmissione televisiva dello Zecchino d'Oro.

Si esibiranno ospiti di vario genere, artisti locali e non, come cantanti e suonatori di vari strumenti musicali: tromba, fisarmonica, chitarra, violino con il nostro larinese Giuseppe Rossi.

Nello spettacolo ci sarà sicuramente il maestro Roberto Di Carlo che tutti conosciamo e apprezziamo con le bravissime cantanti larinesi Eleonora Moro, Alice Cascitelli e Monica Gammieri.

Ci sarà pure la partecipazione della signora Antonietta Gentile, cantante anche lei dei minifestival degli anni 70, la quale oltre ad allietarci con alcune canzoni della grande Mina ci offrirà un simpatico duetto con la sua nipotina Grazia di 4 anni.

Le persone che canteranno le canzoni dei minifestal sono: Ettore Puntillo, Gianni Ferrante, Leandro Raimondo, Lillino Gentile, Pardino Tarasca, Pardino Venditti, Gennaro Miozza e Primiano Di Caccavo.

Come sempre lo spettacolo sarà patrocinato dall'Azione Cattolica e qui mi corre l'obbligo di ringraziare il Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino Gianfranco De Luca, i parroci don Antonio di Lalla, don Claudio Cianfaglioni e l'assistente dell'Azione Cattolica don Antonio Giannone.

Un ringraziamento particolare al presidente dell'Azione Cattolica Primiano Miozza, con l'intero consiglio nelle persone di: Antonietta Fucci, Assunta Milone, Anna Dall'Acqua, Maria Grazia Petrone, Maria Venditti, Maria Battista, Patrizia Antonini e Silvia De Camillis.

Presentatore e conduttore dello spettacolo sarà il bravissimo e stimato giovane larinese Gianluca Venditti. Mentre ho indicato quale mio stretto collaboratore Peppino Silvano, al quale tutti possono rivolgersi per qualsiasi motivo inerente lo spettacolo.

Approfitto di questa occasione per comunicare agli amici e cittadini di Larino di aver inoltrato al consiglio dell'Azione Cattolica l'istanza di istituzionalizzare la manifestazione del Minifestival a Larino in onore del defunto parroco don Luigi Marcangione, ideatore del minifestival, con la richiesta di riprendere la manifestazione negli anni a venire patrocinando lo stesso.

Vi ringrazio per avermi dato questa possibilità di far conoscere agli amici e ai cittadini di Larino, quasi tutto dello spettacolo, mi sentivo in dovere di farlo, soprattutto perchè dalle notizie che sentiamo per televisione e da quello che leggiamo sui giornali, mi riesce difficile pensare se e quando potremo gustarci lo spettacolo a cui abbiamo dedicato molto tempo e lavoro. Però con tutta onesta, oggi il mio desiderio più grande è quello di ritornare a vivere, al più presto possibile, una vita serena e tranquilla, per tutti i cittadini del mondo”.