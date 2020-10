TERMOLI. La data è stata ufficializzata, ritorna su Canale 5 in prima serata la trasmissione condotta da Michelle Hunziker “All Togheter now” e ancora una volta ci sarà anche Morena Marangi, alias Miss Morena.

Si tratta di una sfida tutta nuova, come viene precisato nel promo Mediaset, in vista del debutto ormai prossimo, in programma mercoledì 4 novembre.

12 cantanti provenienti da tutta Italia e un unico obiettivo: far alzare i 100 esperti del Muro. 4 super giurati pronti a capovolgere il voto, un concorrente eliminato in ogni puntata, un premio finale di 50mila euro: da mercoledì 4 novembre, in prima serata su Canale 5.

Morena Marangi in arte Miss Morena cantante, attrice, presentatrice, per la terza edizione quest'anno è stata riconfermata come giudice ufficiale di All Togheter now su Canale 5, che l’aveva vista già protagonista lo scorso anno insieme a Michelle Hunziker, J-Ax e tutto il muro di 100 giudici esperti in musica e anche quest’anno 2020 sarà presente in veste di giurata tecnica insieme a J-Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga.

All Togheter now è un game show musicale in cui vari talenti sconosciuti si sfidano cantando al fine di vincere il premio finale di 50 mila euro e a decretare il vincitore è una giuria di 100 esperti in musica.

Morena lavora nel circuito della movida Italiana e mondiale da oltre dieci anni, vanta collaborazioni con dj e artisti internazionali come il cantante latino della famosa canzone El Taxi Osmani Garcia, ha lavorato in molte consolle insieme a Cristian Marchi, Mark Hyde, Federico Scavo, Bob Sinclar, Joseph Capriati, Franco Moiraghi etc...

Ha partecipato a varie trasmissioni televisive come : L'isola di Adamo ed Eva che ha vinto, Cultura moderna, Forum, Le Iene. Quest' anno ha debuttato al cinema come attrice insieme a Jerry Calà e i Gatti di Vicolo Miracoli nel film che è uscito sulla piattaforma Chili: Odissea nell'ospizio.

Da mercoledì la vedremo su Canale 5 nel programma All Together Now in prima serata con Michelle Hunziker.

Morena è in tour insieme al suo dj famoso a livello Europeo Mark Hyde con un format nuovo : relaxisintheair dove musica e divertimento in sicurezza si fondono.