PORTOCANNONE. #stayrock è il loro motto. Il rock, quello che scorre nelle loro vene, è il motivo del successo che stanno avendo. Un successo che li ha portati persino sul palco del Sanremo Rock, dove hanno avuto l’onore di conoscere nomi famosi della canzone italiana e anche i loro idoli rockeggianti.

Si sono esibiti sul palco Ariston lo scorso giugno nella manifestazione "Rock & trend" nata nei primi anni 80. La più ambita d'Italia che ha dato vita a tantissimi artisti di fama internazionale (Litfiba, Bluevertigo, Bennato, Carmen Consoli). Tra le aperture per altre band importanti bisogna ricordare lo scorso maggio per Pino Scotto (artista internazionale) e nel 2016 per i Dire straits legacy (band originale dei fratelli Knopfler. Hanno lanciato il singolo "Piece of me" lo scorso Gennaio, su youtube (con un video musicale vinto nel contest "Musica in campo 2018 e sono arrivati già a 40.000 views), Spotify e tutte le piattaforme digitali e lo hanno presentato anche su "Radio Delta uno" dove sono stati ospiti per due ore della trasmissione. Tra i vari riconoscimenti, hanno ricevuto i complimenti di Piero Pelù e Ghigo Renzulli(Litfiba) per il singolo. Nel 2020 hanno lanciato il secondo singolo “Frammenti” prodotto dalla SAAR records etichetta storica nazionale. A breve, inoltre, andranno in tv su Mediaset in un talent che si chiama "IBand" a proporre il loro progetto musicale attendendo di farsi produrre il loro primo album.

Parliamo della band nostrana de i “Sound Zero”, orgoglio della nostra Regione che, da qualche giorno, ha debuttato con il secondo singolo “Frammenti”, del loro album che uscirà prossimamente. Una canzone interamente scritta in italiano ma che rispecchia la loro anima rock.

“Crediamo che la lingua “universale” (se così vogliamo definirla) del rock sia l’inglese e, infatti, scrivere in italiano è stata una cosa nuova ma, per ciò che volevamo trasmettere con questo brano, ci è sembrata la scelta migliore”.

Una scelta azzardata che, però, rispecchia il loro coraggio di rischiare e osare.

“Frammenti” nasce dalla penna del frontman Joe, anni fa e “rispecchia ciò che ognuno di noi ha vissuto, almeno una volta, nella propria vita e, un po’, anche il particolare e difficile periodo storico in cui ci troviamo. Racconta di come sia complicato uscire da un momento difficile in cui sembra che tutto vada in frantumi”. Ed è proprio da quei “Frammenti” di ricordi che bisognatrovare il coraggio e ripartire.

“Attualmente stiamo cercando di capire come possa essere inserito nel panorama italiano e, soprattutto, se riusciremo a trasmettere le emozioni positive che ci auguriamo. In merito a questo, a breve parteciperemo ad alcuni progetti televisivi, su Mediaset, che ci daranno la possibilità di mettere in vetrina il nostro prodotto per quello che è, sperando di essere capiti ed apprezzati per quello che siamo”.

Tanti sogni nel cassetto che, a poco a poco, sbocciano e si concretizzano. Un album completo (da circa 9 mesi), con tanto di copertina e titolo, pronto per essere pubblicato.

“Ci piacerebbe fare un tour all’estero, il prossimo anno, dopo l’uscita dell’album. Per band che fanno rock, come la nostra, sembra sia più facile fare fortuna fuori dall’Italia ma, ovviamente, non gettiamo la spugna e neppure l’idea di voler affermarci anche nel nostro Paese. Vorremmo essere una delle possibili alternative per (passateci l'espressione) mandare a quel paese un mercato musicale morto e, quindi, ci giocheremo, al meglio, tutte le carte che abbiamo nel mazzo”.

Per ascoltare il singolo frammenti, ecco i link :

YouTube : frammenti

Facebook: https://www.facebook.com/soundzerorockband/

Instagram: https://instagram.com/sound.zero?igshid=1qedg5wr8lvhk

Li trovate anche su Spotify ed Apple Music.