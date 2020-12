TERMOLI. Ebbene dovevano presentarlo in grande stile qui a Termoli, intorno alla metà di novembre scorso davanti al sindaco Francesco Roberti e all'assessore alla Cultura Michele Barile, chi vi scrive era designato a presentarla e organizzare l'evento, ma poi la seconda ondata del Covid ha messo d'accordo tutti e ha fatto saltare il tutto. Stiamo parlando del progetto musicale nato durante il primo lockdown di marzo, quando io e Sebastiano Di Pardo ci provavamo in diretta Facebook a tenere compagnia a tutti i nostri amici e conoscenti e tra costoro non potevano che esserci due che da ragazzi sono stati anche compagni di scuola a Termoli, due Titani della musica, cultura e tradizione termolese, Nicolino Cannarsa che non ha certo bisogno di presentazioni perché si fa prima a dire quello che non ha fatto che tutto quello che invece ha fatto a iosa per Termoli e la sua storia.

Dall'altra parte abbiamo Mario Lenino Di Nunno in arte Mario Leny, termolese che da oltre 60 anni vive a Milano partendo da Termoli poco più che adolescente, si è costruito una carriera musicale che ha toccato vertici nazionali davvero importanti, alle sue spalle c'è davvero tanta roba in fatto di Musica ha al suo attivo album e canzoni, rock n' roll, pop e in dialetto termolese, perché lui pur lontano 652 km a' mazz' du'castill non la dimentica mai.

Ora appunto in quei giorni di lockdown durante una diretta dove c'eravamo sia io che Sebastiano, i due vecchi amici avevano lanciato questa proposta di fare di nuovo qualcosa insieme, li abbiamo lasciati cosi e loro nel frattempo avevano stabilito una linea ad alta velocità tra Milano e Termoli, si sentivano quasi due o tre volte alla settimana tra una nota e l'altra, un solfeggio e altro, ecco che stava nascendo questa canzone che oggi è presente con ottimo riscontro sulla piattaforma YouTube, un brano nostalgico della loro e nostra Termoli . Il titolo della canzone scritta è " Sop’ a rive du Mare" un titolo che non serve nemmeno tradurre in italiano tanto è esplicito.

Una canzone dove traspare evidente l'amore che questi due grandi, hanno per la Termoli che per chiunque c'è nato, non è facile nascondere.

E allora culliamoci tutti sulla riva del mare e godiamoci questa perla musicale che davvero io e Sebastiamo qualche mese fa abbiamo anche un po' inconsapevolmente ispirato e quindi tenuta a battesimo.