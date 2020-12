TERMOLI. Torna la rubrica Generazione social. Questa volta andiamo alla scoperta del 19enne Luigi Pipino.

Originario di San Martino in Pensilis, ma ora con la famiglia vive a Termoli, Luigi ha anche un nome d'arte per cantare le sue store rap, si chiama "El Rojo".

In questa intervista ci racconta come è nata in lui la passione per questo genere musicale, che tra i giovani della sua età, come si dice in gergo, spacca.

Lui ci racconta quello che nel loro linguaggio vogliono lanciare messaggi, esternare la loro rabbia giovanile, con la speranza che qualcuno li ascoltino e li prendano in considerazione.

Luigi “El Rojo”, ci dice anche delle difficoltà che un giovane della sua età trova qui nelle nostre zone per sbarcare il lunario, soprattutto in questo mondo che lui pare abbia scelto per costruirsi un futuro a tempo di rap.

Luigi Pipino è un ragazzo dalle idee chiare, che sa quel che vuoi.

In questi giorni sulle piattaforme musicali web è disponibile il suo ultimo lavoro musicale "Parla di me", una sorta di biografia per descriversi, ma ha già alle spalle altri lavori come "Sta siga", ora andiamo ad ascoltare la sua storia raccontata a Generazione social su Termolionline.