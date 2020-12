TERMOLI. Lo abbiamo già conosciuto in occasione di un concorso a premi di Ortona, dove si è battuto alla grande, ottenendo un secondo posto, parliamo del 20enne Danilo Campestre.

Ha 20 anni ed è un grande appassionato di musica rap, ha un suo canale YouTube, scrive i testi e la musica

Il canale YouTube si chiama MAB_ D e lì si possono ascoltare già diverse canzoni. Un vero e proprio auto-didatta della musica, a cui è giunto dopo aver frequentato l’istituto alberghiero.

Oggi pubblica un brano dedicato a una sua amica, Angela di Montenero di Bisaccia, che un male ha strappato a soli 40 anni, il brano è un inedito: “Per Angela”.

«L'idea della canzone nasce dopo la morte della mia amica Angela; dopo un lungo periodo di amicizia venni a sapere della sua morte qualche mese dopo il suo decesso, tramite un amico che la conosceva, subito dopo aver intrapreso un percorso in comunità. Sono rimasto sconvolto dopo la notizia, anche perché ultimamente il nostro rapporto si era incrinato, non parlavamo da mesi e non ho avuto nemmeno la possibilità di dirle addio.

Uno dei motivi della nascita di questa canzone è anche questo, un modo molto personale per dirle addio, ho voluto ricordarla non solo dentro di me, ma anche tramite la musica, infatti la traccia parla dell'evoluzione della nostra storia di amicizia, da appena conosciuti fino alla sua scomparsa.

Oggi, giorno di Natale, è anche il suo compleanno, e per me rimarrà sempre un importante ricorrenza.

Il video ritrae gli scenari e i posti che io e lei frequentavamo a Termoli.

Una famosa frase di Sant’Agostino esprime bene quello che penso: "nessuno muore sulla terra finche' vive nel cuore di chi resta".