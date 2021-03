Si riparte, la Termoli Pallavolo torna in campo vincendo nettamente al PalaSabetta

TERMOLI. Si ritorna allo sport, quello agonistico, finalmente. Nella giornata di ieri il PalaSabetta ha ospitato la prima gara di volley serie C Maschile interregionale. Sul parquet sono scesi la Termoli Pallavolo e la Teate Volley.

Questa era una gara inserita nel calendario alla seconda giornata, in realtà il campionato è giunto alla quinta giornata, ma da spezzatino, infatti a Termoli solo sabato hanno dato via libera alla riapertura del Palazzetto, cosa che è capitato anche ad altre squadre del campionato, solo due squadre hanno giocato 5 partite una è l'Energyte Cus Molise di Campobasso che gioca dal 13 febbraio e ha vinto tutte e 5 le gare fin qui disputate, l'altra è la squadra di Ortona Sieco Service Impavida che invece ne ha vinte solo 2 delle cinque disputate.

Veniamo alla squadra termolese allenata da Mauro Palli, che con pochi giorni di allenamento, nell'incertezza del momento, non sapendo come e quando poter iniziare la sua stagione, ieri pomeriggio è scesa in campo per l'esordio ad Handicap, e bisogna dire che i nostri ragazzi hanno esordito alla grande battendo una squadra che aveva già tre gare quattro con ieri nelle gambe e 6 punti in classifica. Il risultato è stato brillante, un secco 3-0 che fa ben sperare, soprattutto nel terzo set si è visto un gran carattere della squadra che stava soccombendo e quando gli ospiti a quota 22, stavano per accorciare il distacco e avvicinarsi al quarto set, i ragazzi hanno ingranato la quarta ed effettuato un sorpasso pericoloso ma andato a buon fine, si arrivava sul 24 pari e si va ai vantaggi.

Dopo un rimpallo continuo ecco la zampata finale dei termolesi che si portavano sul 30-28 i due punti di vantaggio che servivano per aggiudicarsi set e partita sul 3-0 e i primi tre punti in cascina, ora si replica mercoledì 31 marzo per il recupero della 5^ giornata, si viaggia a Montesilvano contro il Ceates Volley Montesilvano, poi si continuerà per recuperare tutte le altre gare che non si sono potute giocare fino ad oggi, e rimettersi alla pari con le altre, e se come dicono il buongiorno si vede dal mattino, questo è stato in barba al Covid, un inizio sfavillante.

Campionato di Volley serie C interregionale Asd Termoli Pallavolo-Teate Volley Asd 3–0 (Parziali 26-24, 25 -12, 30-28 )