TERMOLI. Iniziato ieri il torneo di beach tennis al lido Cala Sveva di Termoli, dopo la presentazione avvenuta in sala consiliare.

A organizzarlo la compagine "Emotion sport events and more", rassegna denominata “Pleasure”, dopo le tappe di gran successo della scorsa estate, torna per questa terza tappa a Termoli dopo quella di sette giorni fa a Monopoli, dove a trionfare guarda casa è stata una coppia di Termoli che in finale ha battuto un'altra coppia termolese. In questa edizione ci dice uno dei due organizzatori Matteo Carponi, l'altro è Francesco Fusettini, ci saranno giocatori che arriveranno da diverse regioni italiane.

Questo evento oltre allo spettacolo sportivo, sicuramente può fungere da traino turistico per la nostra città, già lo scorso anno molti partecipanti alla gara furono tutti favorevolmente impressionati dalla bellezza della nostra città e qualcuno promise di tornarci in vacanza.

Ricordiamo che chi vincerà il torneo porterà a casa un premio di 2mila euro in materiale tecnico.