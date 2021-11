TERMOLI. Dopo la sconfitta di misura di sette giorni fa contro la forte Dannunziana Pescara, il pericolo arriva questo pomeriggio ancora dalle zone pescaresi: infatti, al PalaSabetta alle ore 18 le ragazze di Dino Sassano ricevono le colleghe dell’A.s.d. Pol. Francavilla che, in classifica, sono dietro alle nostre.

Oggi le possibilità di riscattare la sconfitta di domenica scorsa ci sono e confidiamo nella voglia e nella caparbietà delle termolesi, che vogliono divertirsi in questa stagione di serie D interregionale e che vogliono farlo anche nel limite del possibile, mettendo in cascina punti preziosi e non rimanendo solo con il divertimento in mano e far portare via punti agli avversari.

Questo, a parte la partita contro la Dannunziana che poteva anche essere messa in preventivo, la Capitana Alessia Cicchitti, Maddalena Cimini e Noemi Di Ielsi le ‘Veterane’ anche oggi sproneranno le loro compagne a conquistare la vittoria perché la squadra c’è - e su questo non esistono dubbi anche se siamo consci che soprattutto nello sport di certo al 100% non c’è nulla - ma la forza atletica e la tecnica alla fine pagano sempre.