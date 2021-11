TERMOLI. Le ragazze del coach Dino Sassano sfiorano la vittoria casalinga al PalaSabetta, sfumata solo al tie-break del quinto e decisivo set contro l'asd Polisportiva Francavilla.

Partita che non ha tradito le attese davanti anche ad un buon pubblico nonostante il periodo, alla fine la Termoli Pallavolo si è arresa dopo 5 set davvero altalenanti.

Un plauso va fatto subito alla Cimino & C. per la caparbietà con la quale pur rimaneggiate hanno affrontato la partita, subito partenza in salita per loro perché le abruzzesi mostrano grinta e le nostre sembrano in soggezione, il primo set è loro. Ma nel secondo periodo parte a testa bassa la Sassano band e accumula un margine di vantaggio seppur non notevole ma rassicurante, e con scatto finale portano a casa il set, 1-1 e si riparte.

Forse lo sforzo per aggiudicarsi il secondo ha pesato e infatti nel terzo sembra non esserci storia le ragazze di Francavilla vanno lisce fino al 25esimo punto in scioltezza, con molti errori delle nostre soprattutto sotto rete.

Si arriva alla quarta partita e qui le termolesi hanno avuto un approccio importante ma nel finale hanno fatto correre diversi brividi sulla schiena a coach e tifosi, facendosi tornare addosso le abruzzesi, frazione di gioco vinta con un colpo di coda esaltante che porta al 2-2.

Arriva così il tie-break che arride alle ospiti, con le padrone di casa che pagano dal punto di vista fisico.

I parziali: 15-25, 25-20, 7-/25, 25-23, 9-15.