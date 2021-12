Volley, le ragazze termolesi perdono in casa dell’Antoniana

TERMOLI. Purtroppo le ragazze di Sassano non ce l'hanno fatta e tornano a casa con una sconfitta: sicuramente avrebbero potuto andare a giocare con una formazione non priva di elementi di provata esperienza come la Di Ielsi e la Cicchitti, due perni inseriti in una squadra principalmente formata da giovanissime atlete, la cui mancanza in campo si sente.

Alla fine nessuna tragedia per questa sconfitta che serve per fare esperienza alle ragazze che, nonostante tutto, occupano una posizione in classifica più che onorevole. E questo conta più di tutto.

Sabato 11/12/2021 17.00

Palasport S. Cornacchia - VIA ELETTRA - PESCARA

Antoniana Volley - Asd Termoli Pallavolo 3-0 (parziali 25/17 25/17 25/19)

I Arbitro: Cirilli Mariazzurra