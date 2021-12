TERMOLI. Quando lo sport è vita e rinascita: questo gruppo di ragazzi termolesi ha deciso di tornare in pista con lo sport e ha scelto di farlo in prima divisione di Volley Molise. Attualmente partecipano al campionato di categoria e sono tutti provenienti da altre discipline sportive e non.

Ecco di chi parliamo: Colasurdo dal basket, Guidotti Molise Gourmet, Sassano Jr, Ragni, Michele Girone titolare di un noto bar termolese, Valerio Perrotta pizzeria e altro, Giosue San Gregorio Web Designer, Ivano Fabrizio appassionato, Antonio Crescitelli ex praticante dalle giovanili nel Volley.

Qui in foto mancavano, a completare il gruppo, il roster Elio Buri e Alessandro Mascia. La squadra si chiama Chernobyl Volley Termoli (proprio così) perché vogliono segnare una rinascita. A guidarli c’è il coach Dino Sassano. Oltre allo sport hanno anche un'altra specialità molto gradevole: sono dei veri gourmet, sanno mangiare bene e gustare meglio ed ora lo faranno anche sul parquet.