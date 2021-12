Pallavolo, l’Asd Termoli spegne il ruggito dei Leoni di Avezzano e si aggiudica il match

TERMOLI. Partita, come previsto, senza storia a favore della squadra di Mauro Palli: già osservando i parziali si può notare che la partita è stata a senso unico. Solo sul terzo set i leoni avezzanesi hanno superato la doppia cifra.

Possiamo dire che per i ragazzi di Termoli si è trattato di un proficuo allenamento in vista dei prossimi e più probanti impegni che li aspettano in futuro. Purtroppo i simpatici leoni di Avezzano tornano a casa ancora con la casella dei punti a zero.

Dom 12/12/2021 18.00 Gara 27

PALASABETTA - VIA ISCHIA - TERMOLI

Asd Termoli Pallavolo - Leoni Avezzano 3-0 (parziali 25/6 25/7 25/12)

I Arbitro: Argentieri Ludovico / II Arbitro: Manes Michelangelo