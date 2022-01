Volley maschile serie C, il Termoli si impone sul Torrione 3-0

TERMOLI. A parte il fatto che non si capisce perché viene rinviata il giorno prima per motivi precauzionali la gara di volley femminile da parte della stessa Fipav abruzzese al PalaSabetta e si faccia giocare 24 ore dopo sempre nello stesso impianto una gara questa volta maschile di serie C appartenente allo stesso comitato, non è che la precauzione di un giorno primo avesse debellato il potenziale rischio di contagi.

Comunque incomprensioni a parte, la squadra di Mauro Palli stravince nettamente la gara disputata ieri a Termoli contro il Torrione Volley, importante e perentoria vittoria anche se scorrendo i parziali di certo la gara è stata molto combattuta, riconquistato il secondo posto in classifica, ora la squadra gira e la sosta non ha scalfito lo stato di grazia che la squadra comunque stava vivendo anche prima della sosta stessa.

Ora però il futuro di ogni attività sportiva soprattutto nelle categorie cosiddette minori, già devastate dalla prima, seconda e terza ondata di Covid, non vengano travolte dalla già presente quarta ondata e così vanificare tutti gli sforzi fatti fino ad oggi.

ASD TERMOLI PALLAVOLO - DAIENERGIA TORRIONE VOLLEY 3-0

25-15, 25-21, 25-23

Primo arbitro: Giuseppe Agati, secondo arbitro: Michelangelo Manes.