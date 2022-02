Pallavolo serie D, Asd Termoli sfida la prima in classifica

TERMOLI. Anche per il Volley si torna a giocare, la serie D femminile oggi pomeriggio al PalaSabetta, affronterà la prima in classifica la Gada Pescara, una gara che almeno stanto a quello che stanno dicendo in campionato sembrerebbe chiusa per le ragazze di Sassano, un pronostico chiuso che non dovrebbe essere diverso, ma un appunto mettiamocelo sempre, la sosta, magari qualche problematica imprevista possono averlo accusato anche loro che diamine, mica deve sempre prendere la via degli altri la dea bendata. Certo la Cimini &C sulla carta hanno solo da guadagnare in questo tipo di gare, se si perde ci sta, sono prime in classifica , ma se no invece compiono una grande impresa anche arrivare alla quinta partita comunque vada sarà un successo.

Sab 12/02/2022 18.00 Giornata 9

Palasabetta via Ischia Termoli

Asd Termoli Pallavolo - Gada Volley Pescara 3