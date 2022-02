Prime della classe abbattute al PalaSabetta: Termoli Pallavolo-Gada Pescara 3-1

TERMOLI. L’asd Termoli Pallavolo abbatte al PalaSabetta la capolista Gada Volley Pescara. 3-1 il computo dei set a fine match (25-10, 25-19, 17-25, 27-25 i parziali).

Questo è il bello dello sport dove non tutto si decide se prima non ti confronti sul campo e dove il certo può essere messo da parte dall’incerto. Noi in fase di presentazione avevamo detto ieri che i pronostici di questa partita erano tutti a favore delle pescaresi prime in classifica, alle ragazze locali si chiedeva solo di vendere cara la pelle. Ma ieri Cimini & C. si sono superate, hanno rimandate le prime della classe a casa con le famose pive nel sacco, e non inficia per nulla sulla vittoria strameritata delle nostre ragazze se loro erano arrivate prive di due giocatrici impegnate con la squadra di serie B, noi eravamo già tecnicamente inferiori a loro, sette giocatrici soltanto tra campo e panchina e nonostante tutto sono state delle leonesse indomite che hanno dato di più del loro massimo possibile.

Il 3-1 è più netto di quanto dica in realtà lo stesso punteggio, a loro possiamo dire brave.