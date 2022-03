Volley femminile: la vittoria delle termolesi vale il sogno dei play off

TERMOLI. Recupero in orario insolito e di mercoledì per la serie D di Volley: una sfida di recupero tra Termoli e la squadra di Manoppello, rimandata causa neve, che ieri sera, 9 marzo, ha tenuto banco al Palasabetta regalando una netta vittoria della ragazze di Sassano che si sono aggiudicate il match con un secco 3 a 0 in casa.

La Tekno Progetti Arabona ha lottato con caparbietà,nonostante figurino all’ultimo posto in classifica e stiano dimostrando che il loro progetto ha delle basi e fondamenta positive. E poi, udite udite, ad allenarle le ragazze di Manoppello c’è una vera leggenda del Volley mondiale: Joël Despaigne. Un uomo che ha lasciato il segno nella disciplina, divenendo un mito, svolgendo un percorso che da Cuba, sua nazione di origine, lo ha portato a calcare i campi di tutto il mondo a partire dagli anni ’80 e fino alla metà degli anni ‘90.

Schiacciatore di Īraklīs Salonicco, Catania Sporting e Roma, è stato titolare nella nazionale cubana collezionando 350 presenze tra il 1984 e il 1996. Con la casacca stellata ha vinto la coppa del mondo in Giappone nel 1989 dopo aver battuto Italia e Russia e, proprio in quell’occasione, fu proclamato miglior giocatore del mondo. I giornalisti del tempo lo chiamavano ‘El Diablo’ per la cattiveria con cui divorava palloni.

Ieri sera al PalaSabetta molti occhi erano per lui, soprattutto quelli di Dino Sassano, uomo tutto di un pezzo che, quando gli ha stretto la mano, non ha nascosto una grande emozione: “Per me è stato, anzi è, un mito, una leggenda del Volley. Mi sono sentito onorato di essere suo avversario come allenatore”. Ha confessato al termine del match.

Tornando alle nostre ragazze, con questi 3 punti conquistati, stanno scalando posizioni in classifica. Attualmente hanno 16 punti e, pur essendo ancora in zona Play out, sono ad un punto da quella play off e tutto fa pensare che possano tranquillamente guadagnare terreno in pochissimo tempo. Le nostre ragazze oggi sono al top della forma e questo lascia ben sperare.

