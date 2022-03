Volley femminile, le termolesi dominano il match e vendicano la sconfitta dell’andata

TERMOLI. Ieri pomeriggio la femminile del Volley cittadino si è ‘vendicata’ dell’Antoniana Pescara che ci aveva rifilato all’andata lo stesso punteggio, solo che allora alla squadra mancavano 2 titolari e un po' di quel carattere che oggi, lentamente, sembra essere stato recuperato nonostante la squadra ora conti solo 8 atlete. Vedere in queste ragazze questo carattere, questa caparbietà e voglia di fare che sta venendo fuori dà soddisfazione sia nella società che in noi tifosi esterni che seguiamo e nello stesso coach Dino Sassano che, con orgoglio, ha affermato: "Tutto sommato ci stiamo ricreando una buona reputazione sportiva e il bello che lo stiamo facendo a km 0 come si suol dire per i prodotti genuini; infatti mi permetto di definire le mie ragazze genuine. Così bisogna continuare, lottare contro tutti e se si perde contro avversari più titolati non fa nulla. Forza ragazze per me che sono il vostro allenatore avete ancora molto da dare".

Questo è il più bel messaggio di speranza che ci sentiamo di sottoscrivere: spesso le vittorie non sono solo quelle che vengono dal campo, ma soprattutto quelle che vengono anche da fuori e questo vale più di tante grandi vittorie.

PALASABETTA - VIA ISCHIA - TERMOLI Volley Serie D Femminile

ASD TERMOLI PALLAVOLO

ANTONIANA VOLLEY

3-0 parziali

25/13 25/10 25/17

I Arbitro: Manes Michelangelo

25/13. 25/10. 25/17

Galleria fotografica