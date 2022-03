Rinviato il match Termoli Pallavolo-Ceteas Montesilvano

ORE 13: Il match di cartello in programma questa sera al PalaSabetta tra Termoli Pallavolo e Ceteas Montesilvano è stata rinviata sine die, poiché nella formazione ospite ci sono alcuni positivi al Covid.

TERMOLI. Questo pomeriggio alle 18 incontro di cartello al PalaSabetta per il volley maschile di serie C, valido per il 17esimo turno, contro il Ceteas Montesilvano.

La Termoli Pallavolo di Mauro Palli tenterà di allungare in testa alla classifica, dove oggi ci sono proprio la formazione di casa e il Gada Pescara3, battere quelli che qualche settimana fa erano soli in testa alla graduatoria sarebbe davvero gratificante, per questo oggi sarebbe bello avere anche il grosso pubblico a sostenere nell’impegno i ragazzi.

La squadra è in forma smagliante e una vittoria sarebbe fuga vera per i nostri, andrebbero a 33.

Massima concentrazione, quello che si chiede al sestetto di casa.