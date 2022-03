Le ragazze della Termoli Pallavolo sconfitte nettamente a Pescara

TERMOLI. Battuta d’arresto in trasferta a Pescara, contro il Gada Volley 3 per l’Asd Termoli Pallavolo femminile.

Tre parziali a zero, il computo del match, dove la formazione termolese non è mai entrata in partita (25-8, 25-15 e 25-9 il punteggio dei set).

Non è accaduto niente di irreparabile nonostante la netta sconfitta per 3-0 delle ragazze di Dino Sassano, consapevoli di affrontare una squadra concreta che per diverso tempo era la padrona del campionato.

All’andata le termolesi riuscirono a prevalere, facendo vacillare il loro primato in classifica.

Ora sono appaiate entrambe a 19 punti, in piena zona play-off, diciamo che se per le pescaresi, partite con ben altre ambizioni, non è il massimo, l’Asd Termoli Pallavolo, nonostante la sconfitta netta di ieri in terra dannunziana, questa posizione va aldilà delle più rosee previsioni.

Ora testa alla prossima gara.