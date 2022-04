Gare indoor di volley e calcio a 5 nel sabato sportivo termolese

TERMOLI. Tutti impegni indoor quelli del sabato sportivo termolese, riguardano il volley, sia maschile che femminile, nonché il calcio a 5.

Iniziano i maschi della Termoli Pallavolo alle 20 che vanno in trasferta a giocare contro gli Aquilani dei Daienergia Torrione Volley, coi play-off in cassaforte.

Oggi potrebbero concretizzare il vantaggio contro un avversario sicuramente insidioso ma non insuperabile, cosi riscatterebbero anche la sconfitta di sette giorni fa.

La squadra ha parecchie defezioni, su tutte Costantino Palli, ma anche altre in ruoli chiave. Speriamo non pesino sul cammino molto positivo sin qui intrapreso dalla franchigia.

In questo campionato, a causa della pandemia, il comitato abruzzese è stato costretto a rivoluzionare il calendario, facendo fare soste lunghissime alle squadre, per poi costringerle a un tour de force pazzesco per recuperare il tempo perso.

Mezz’ora dopo, dalle 20.30, Termoli Pallavolo femminile contro la Dannunziana Volley School.

Tornano in campo anche le ragazze che oggi sarebbero ancora nei play-off.

La squadra che arriva stasera al PalaSabetta la precede in classifica di 4 punti, una vittoria, con la speranza che Dino Sassano possa aver recuperato qualche pedina fondamentale, sarebbe davvero importante per consolidare l’accesso alla post season, le ragazze in quanto a voglia e grinta ne hanno da vendere, vincere stasera oltre a consolidare la posizione in classifica, sarebbe anche una vittoria di prestigio che farebbe aumentare la loro autostima.

Infine, calcio a 5 nella serie C1 girone B.

Lo Iuvenes Termoli incontra il Portocannone 1963, ma ormai anche una vittoria non allieverebbe l’amarezza per l’occasionissima sciupata la scorsa settimana.

L’unica consolazione è poter almeno conquistare il secondo posto, oggi i 3 punti dovrebbero arrivare agevolmente contro il fanalino di coda Portocannone, speriamo solo che la delusione della settimana scorsa non abbia lasciato scorie.

Galleria fotografica