Incontro in Regione con Velasco, a Termoli gli assoluti di beach volley

CAMPOBASSO. Palazzo Vitale, Toma incontra vertici Fipav.

Il vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo, Luciano Checchi, è stato ricevuto a Palazzo Vitale dal presiedente della Regione Molise, Donato Toma. Con lui Julio Velasco, il coach che ha rivoluzionato la pallavolo mondiale, apprezzato e conosciuto in tutti i continenti, oggi direttore tecnico del Settore giovanile maschile, Emanuele Romano, responsabile nazionale Settore giovanile, e Gennaro Niro, presidente Pipav Molise.

Franco e cordiale il confronto nel corso del quale si è parlato degli eventi che la Federazione ha organizzato in Molise, dallo stage di allenamento della Nazionale under 18 maschile in vista del torneo di qualificazione ai Campionati europei di categoria, che vede impegnati, in questi giorni, sedici giocatori a Campobasso, alla Finale nazionale giovanile under 15 maschile in programma, sempre a Campobasso, dal 7 al 12 giugno, al Campionato italiano di beach volley, che avrà luogo a Termoli dal 29 al 31 luglio prossimi.

