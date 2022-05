Anche con una sconfitta si può gioire, Termoli pallavolo under 14 campione regionale

TERMOLI. La under 14 femminile di coach Costantino e Mauro Palli oggi di scena al Palasabetta ha perso con le pari età di Isernia, ma ha comunque gioito conquistando il set che le serviva nonostante l'assenza della capitana Sophie Buonanno.

«La partita, sicuramente si poteva giocare meglio, ma la tensione del set da vincere per la matematica sicurezza del primo posto ha condizionato la gara, mettendo anche in mostra il carattere delle nostre atlete che nonostante l'assenza della capitana hanno fortemente voluto centrare quello che a inizio stagione era un'utopia: "Il titolo di campionesse Regionali U14 2022" con la partecipazione alle fasi nazionali dove sicuramente si vedranno atlete che tra qualche anno calcheranno i campi di serie A. Quindi un bravo alle nostre ragazze, sfruttate questa partecipazione alle nazionali e fate tesoro di quanto vedrete», l'invito della società.

«Un'ultima cosa se vi piace la pallavolo, ricordate sempre che questo successo deve spingervi verso un impegno sempre maggiore per diventare più brave in modo da potervi confrontare con avversarie via via sempre più forti».