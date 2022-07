Beach volley che passione, a Rio Vivo i campionati nazionali

TERMOLI. Dopo la due giorni dei tornei giovanili, Termoli e il Molise alla ribalta mediatica visto che l’importante kermesse è ripresa da tv nazionali ed Eurosport. Tutto questo perché in questi tre giorni termolesi, al campionato italiano partecipa il meglio della disciplina.

Sulla spiaggia termolese scenderanno davvero campioni e campionesse che faranno deliziare gli occhi a tutti gli spettatori che si assieperanno sulle tribune.

Un'organizzazione perfetta senza aver lasciato nulla al caso. Fin da subito questa mattina si sono sfidati campioni di alto livello nelle qualificazioni.

IL REPORT FIPAV

Si è conclusa quest’oggi, presso il Lido Bahia Azzurra di Termoli, sul litorale di Rio Vivo, la prima giornata del secondo evento Gold del Campionato Italiano Assoluto 2022 di beach volley targato “Perla Nera”.

Come da prassi questa giornata inaugurale è stata dedicata alle qualifiche per il tabellone principale che prenderà il via nella giornata di domani. Grande spettacolo sin dai primi match e nonostante il caldo i beacher si sono resi protagonisti di avvincenti battaglie sulla sabbia. Day 1 che ha visto disputarsi 18 partite nel tabellone femminile e 18 in quello maschile. Quattro i campi messi a disposizione per questo importante evento; i match hanno preso il via alle 9 di mattina con il torneo maschile a farla da padrone nel Campo Centrale, mentre nel pomeriggio a sfidarsi dentro l’Arena sono state le donne.

A passare il turno di qualifiche nel torneo femminile sono state Reka Orsi Toth/Anna Pelloia, Anna Piccoli/Serena Cimmino, Camilla Sanguigni/Giulia Tamagnone, Silvia Leonardi/Sofia Balducci, Agata Zuccarelli/Sara Franzoni e Giulia Toti/Jessica Allegretti. Nel tabellone maschile invece si sono qualificati al main draw Matteo Ingrosso/Davide Dal Molin, Luca Bigarelli/Simone Podestà, Davis Krumins/Joshua Kessler, Paolo Di Silvestre/Sette, Matteo Cecchini/Paolo Ingrosso e Manuele Lucconi/Marco Caminati.





Domani la ricca giornata di gare prenderà il via alle ore 8.30 e vedrà scendere subito in campo le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi contro la giovane coppia composta da Luna Cicola e Giulia Dainese, vincitrice a Termoli della tappa del Campionato Italiano Under 20. Sempre alle 8.30 faranno il loro esordio nell'Arena Centrale del Lido Bahia Azzurra di Termoli anche Daniele Lupo e Alex Ranghieri, impegnati contro Giorgio Amorosi e Marco Santucci.

