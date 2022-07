Beach volley Gold a Rio Vivo: in gara campioni come Lupo e Meneghetti

Beach volley Gold a Rio Vivo

TERMOLI. Programma fitto a Rio Vivo, sui campi della Bahia Azzurra, per la tappa termolese del circuito Gold dei campionati italiani di beach volley.

Dalle 8.30 in campo atlete e atleti di rango.

Di scena a Termoli anche un tandem di altissimo livello come quello formato da Marta Meneghetti e Valentina Gottardi, arrivato quinto ai recentissimi mondiali di Roma.

Ad affrontarlo un’altra coppia di atlete azzurre Luna Cicola e Giulia Dainese e fino alle 11 dove si termina per poi riprendere con le gare tra le coppie vincenti del tabellone, e cosi sarà anche per la categoria Maschile sempre alle 8.30 sul campo centrale ci sarà l’attesa coppia Daniele Lupo e Alex Ranghieri, una coppia molto attesa dagli appassionati di questa disciplina contro Giorgio Amorosi e Marco Santucci, attenzione anche alla coppia straniera Davis Kruminis–Joshua Kessler, non solo anche Matteo Ingrosso assieme a Davide Dal Molin e da non sottovalutare Luca Bigarelli con Simone Podestà.

Galleria fotografica