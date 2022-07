Entrata nel vivo la tappa termolese del beach volley Gold

La tappa Gold del campionato italiano di beach volley

TERMOLI. Come annunciato stamani, è entrata nel vivo la tappa del circuito Gold del campionato italiano di beach volley a Termoli.

Tabelloni femminile e maschile caratterizzati da incontri intensi e di alto livello.

Fortuna degli atleti un clima meno rovente, questo tutto a favore loro e pure per chi era sugli spalti.

Sul campo centrale alle 8.30, puntualissimi, a conferma della bontà dell’organizzazione, le coppie hanno calcato la sabbia.

Subito in campo la coppia che ha partecipato agli ultimi grandi eventi internazionali Menegatti–Gottardi contro Cicola-Dainese, vittoria delle prime in due set.

Subito in campo anche Lupo–Ranghieri contro Amorosi-Santucci nel torneo riservato agli uomini. Due set a zero, ma non è stata una passeggiata.

Altro match di rilievo, per la cifra di gioco espressa, tra Di Silvestre–Sette contro Andreatta-Abbiati, finita nelle mani di questi ultimi 0-2.

Nel pomeriggio altre gare con l’obiettivo di migliorare il tabellone.

Questi i risultati femminili delle gare di questa mattina del tabellone vincenti.

Menegatti-Gottardi vs Cicola-Dainese 2-0 (21-10, 21-16);

Dalmazzo-Galazzo vs Annibalini-Barboni 2-1 (21-16, 19-21, 17-15);

Tega-Calì vs Leonardi-Balducci 2-1 (17-21, 21-16, 15-12);

Sanguigni-Tamagnone vs Arcaini-They 2-0 (22-20, 21-17);

Lantignotti-Michieletto vs Zuccarelli-Franzoni 2-1 (12-21, 21-19, 18-16);

Toti-Allegretti vs Gradini-Frasca 1-2 (21-14, 15-21, 10-15);

Gili-Puccinelli vs Pelloia-Orsi Teth 2-0 (22-20, 21-16);

Piccoli-Cimmino vs Benazzi-Breidenbach 0-2 (16-21, 15-21).

Questi i risultati maschili delle gare di questa mattina del tabellone vincenti.

Lupo–Ranghieri vs Amorosi–Santucci 2-0 (21-12, 21-14);

Cecchini–Ingrosso vs Kruminis–Kessler 2-0 (21-17, 21-17);

Windisch–Dal Corso vs Fioretta-Cravera 2-1 (20-22, 21-15, 15-13);

Di Silvestre–Sette vs Andreatta–Abbiati 0-2 (17-21, 22-24);

Alfieri–Sacripanti vs Taranto–Acerbi 2-0 (21-18, 21-14);

Lucconi–Caminati vs Viscovich–Marchetto 1-2 (18-21, 21-15, 15-17);

Ingrosso–Dal Molin vs Bagarelli-Podestà 0-2 (19-21, 18-21);

Vitelli–Cappio vs Benzi–Bonifazio 0-2 (18-21, 18-21).

