"Perla nera 2022", a Rio Vivo le finali del torneo Gold di beach volley

TERMOLI. È andata in scena ieri in Molise la seconda giornata di gare del penultimo appuntamento “Gold” del Campionato Italiano Assoluto “Perla Nera” 2022 di beach volley.

Sulla sabbia del Lido Bahia Azzurra di Termoli infatti, dopo le qualifiche di ieri, nella giornata odierna ha preso ufficialmente il via il main draw. Si è entrati dunque nel vivo della competizione con 24 match disputati nel tabellone femminile e altrettanti in quello maschile, per la fortuna dei tanti tifosi presenti sulla tribuna dell’Arena Centrale e a tutti coloro che sono venuti a gustarsi il grande spettacolo del beach volley italiano attorno ai campi secondari. Le sfide di quest’oggi sono servite a delineare le prime coppie che, domani domenica 31 luglio, saranno impegnate nell’ultimo turno del tabellone perdenti e nelle semifinali.

Come successo nella prima tappa di Bellaria Igea Marina, anche qui a Termoli, Marta Menegatti e Valentina Gottardi accedono direttamente in semifinale. Le azzurre infatti hanno ottenuto tre vittorie su tre incontri disputati; la coppia della nazionale femminile ha superato in ordine Luna Cicola/Giulia Dainese, Anna Dalmazzo/Sonia Galazzo e Valentina Calì/Margherita Tega. L’altra coppia qualificatasi in semifinale è quella composta da Sara Breidenbach e Giada Benazzi, compagine in grande spolvero che nel primo incontro ha ottenuto il successo contro Anna Piccoli/Serena Cimmino per poi confermarsi nei successivi match contro Eleonora Gili/Claudia Puccinelli e Alice Gradini/Federica Frasca. Gli ultimi posti in semifinale usciranno dalle vincenti dei match in programma domani mattina e che vedranno affrontarsi Agata Zuccarelli/Sara Franzoni contro Alice Gradini/Federica Frasca (ore 8.30) e Valentina Calì/Margherita Tega contro Michela Lantignotti/Francesca Michieletto (ore 9.15).

Nel tabellone maschile invece si sono qualificati in semifinale Manuel Alfieri e Mauro Sacripanti. Tre vittorie per Manuel e Mauro conquistate contro Simone Taranto/Raoul Acerbi, Marco Viscovich/Tobia Marchetto e Carlo Bonifazi/Davide Benzi che li proietta nella gara valevole l’accesso in finale. Stesso risultato ottenuto da un'altra coppia che quest’oggi ha impressionato per la qualità di gioco espressa: Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta infatti, hanno superato nel primo match Paolo Di Silvestre/Felice Sette e nei successivi incontri Jakob Windisch/Gianluca Dal Corso e Matteo Cecchini/Paolo Ingrosso. Le altre due coppie semifinaliste del tabellone maschile usciranno invece dalle sfide in programma domani tra gli azzurri Jakob Windisch/Gianluca Dal Corso e Carlo Bonifazi/Davide Benzi (ore 10.15) e dalla sfida che vedrà affrontarsi Davis Krumins/Joshua Kessler e Matteo Cecchini/Paolo Ingrosso (ore 11).

La sorpresa di giornata è stata sicuramente l’eliminazione di Daniele Lupo e Alex Ranghieri. La coppia azzurra infatti dopo aver vinto la prima uscita di giornata contro Giorgio Amorosi/Marco Santucci, ha ceduto nel secondo match a Matteo Cecchini/Paolo Ingrosso. Decisiva per Daniele e Alex è stata la sconfitta subita da Manuele Lucconi/Marco Caminati, risultato che elimina di fatto dalla manifestazione i vincitori della Coppa Italia 2022.

DIRETTA TV

Domenica

La copertura televisiva sarà garantita dalla piattaforma streaming di Eurosport che trasmetterà le semifinali e le finali 3°/4° posto. Per quanto riguarda le gare che assegneranno le vittorie invece saranno trasmesse in chiaro su Eurosport:

Ore 10.15 Semifinale Femminile: Discovery + / Eurosport Player

Ore 11.00 Semifinale Femminile: Discovery + / Eurosport Player

Ore 12.00 Semifinale Maschile: Discovery + / Eurosport Player

Ore 12.45 Semifinale Maschile: Discovery + / Eurosport Player

Ore 14.00 Finale 3-4° posto Femminile: Discovery + / Eurosport Player

Ore 15.00 Finale 3-4° posto Maschile: Discovery + / Eurosport Player

Ore 16.55 Live - Ore 17.00 Finale 1-2° posto Femminile: Eurosport 2 / Discovery + / Eurosport Player

Ore 18.00 Finale 1-2° posto Maschile: Eurosport 2 / Discovery + / Eurosport Player

Il Campionato Italiano Assolto “Gold” su Radio Kiss Kiss

Oltre alla copertura televisiva, il Campionato Italiano Assoluto “Gold” Perla Nera 2022 si potrà seguire anche in diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss (QUI).

(Fonte Fipav)