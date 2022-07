Marta Menegatti e Valentina Gottardi trionfano alla tappa di Termoli

Marta Menegatti e Valentina Gottardi trionfano alla tappa di Termoli

TERMOLI. A conquistare il primo gradino del podio nel tabellone femminile sono state ancora una volta Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Le azzurre infatti, dopo avere conquistato la Coppa Italia a Bellaria Igea Marina, hanno fatto loro anche questo secondo appuntamento Gold della stagione. Le azzurre si sono rese protagoniste di un cammino che le ha viste dominare ogni singola partita senza perdere alcun set; le ragazze di coach Caterina De Marinis hanno prima ottenuto tre vittorie nel main draw, per poi fare loro anche la semifinale contro Alice Gradini e Federica Frasca, vinta con il risultato di 2-0 (21-13, 21-17). In finale Marta e Valentina hanno affrontato la forte coppia composta da Michela Lantignotti e Francesca Michieletto, autrici anche loro di un importante percorso.

La coppia della nazionale è partita subito forte trovando un buon vantaggio (8-4); importante la reazione di Michela Lantignotti e Francesca Michieletto che con grande determinazione hanno provato una rimonta verso la fine del primo set (19-17). Valentina Gottardi però ha chiuso la prima frazione di gioco sul 21-17. L’inizio del secondo set è stato contraddistinto da un sostanziale equilibrio (8-8). La battaglia punto a punto è continuata fino al 18-17 per Menegatti/Gottardi che con un improvviso allungo hanno chiuso il match sul 21-19, conquistando così il secondo appuntamento GOLD del Campionato Italiano Assoluto Perla Nera 2022.

Grande spettacolo sulla sabbia dell’Arena Centrale anche nella finale 3/4° posto che ha visto affrontarsi Sara Breidenbach/Giada Benazzi e Alice Gradini/Federica Frasca. Come da consuetudine tra le due coppie è sempre grande battaglia, come capitato anche nel 3° turno vincenti andato in scena nella giornata di ieri. A vincere di nuovo al tie break (21-15, 20-22, 15-13) e a salire dunque sul terzo gradino del podio sono state Breidenbach/Benazzi; per Sara e Giada si tratta di un altro importante risultato in vista delle finali di Caorle (VE) in programma dal 2 al 4 settembre.

Tutti i risultati e la classifica del tabellone femminile sono disponibili QUI.

Fonte Fipav

Galleria fotografica