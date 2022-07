Manuel Alfieri e Mauro Sacripanti si aggiudicano la tappa Gold a Rio Vivo

TERMOLI. A trionfare nel tabellone maschile invece sono stati Manuel Alfieri e Mauro Sacripanti. I ragazzi allenati da coach Luigi Alfieri, dopo un percorso esaltante, in finale hanno superato al tie break 2-1 (18-21, 23-21, 15-8) Davide Benzi e Carlo Bonifazi. Una bellissima partita che ha deliziato la calda tribuna del Campo Centrale e tutti i tifosi sintonizzati su Eurosport. Partita cominciata con il piglio giusto dai campioni di Termoli che si sono portati subito avanti (5-1). Veemente è stata la reazione dell’esperta coppia Bonifazi/Benzi che ha prima trovato il pareggio (10-10) e poi piazzato l’allungo decisivo per la chiusura del set (21-18) in proprio favore. Equilibrio che ha regnato per tutta la seconda frazione (19-19) con Carlo Bonifazi e Davide Benzi che sono stati molto vicini alla chiusura del match (20-19), ma la grinta e la voglia di non mollare di Alfieri/Sacripanti ha rovesciato le sorti della partita; Manuel e Mauro hanno annullato il match point per poi chiudere sul 23-21. Sulle ali dell’entusiasmo i beniamini del pubblico hanno fatto loro anche il tie break sul 15-8, conquistando così il primo posto e il conseguente top Gold.

Sono stati Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta a vincere un'avvincente finale per il 3/4° posto. Tiziano e Andrea hanno superato Joshua Kessler e Davis Krumins con il risultato di 2-0 (23-21, 24-22). Dopo il primo posto nella prima tappa di Albissola Marina (SV), i due secondi posti ottenuti rispettivamente in Coppa Italia a Bellaria Igea Marina (RN) e a Beinasco (TO), Andrea e Tiziano hanno dimostrato ancora una volta di essere tra i principali protagonisti per la lotta scudetto.

Tante le autorità presenti per la Cerimonia di Premiazione: Adriano Bilato, vice presidente FIPAV; Luigi Dell’Anna, responsabile squadre nazionali di beach volley FIPAV; Fabio Galli, coordinatore attività territoriale beach volley FIPAV; Gennaro Niro, presidente comitato regionale FIPAV Molise; Donato Toma, presidente regione Molise; Vincenzo Niro, Assessore regione Molise; Francesco Roberti, Sindaco di Termoli, Michele Barile, Assessore Sport Turismo e Cultura di Termoli; Vincenzo D’Angelo, Presidente CONI Molise; Angelo Campofredano, Segretario Struttura Territoriale Sport e Salute Molise; Amedeo Nacarlo, comandante della capitaneria di porto di Termoli.

Fonte Fipav

