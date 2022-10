Debutto da rivedere in serie C, Termoli Pallavolo battuta a Paglieta

TERMOLI. Non è iniziato nel migliore dei modi il campionato di serie C interregionale per la squadra maschile dell’asd Termoli Pallavolo, sestetto non ancora al top della condizione e poi l’avversario era di tutto rispetto. La squadra allenata da Mauro Palli ha perso 3-0 a Paglieta. Formazione che non è cambiata da quella che tanto bene si è comportata lo scorso anno con loro ci sono i consolidati Celebre, Mendozzi, Rotondella, Sisto, il capitano Lagatta, Alessandro Palli e Spallone.

Dando uno sguardo ai parziali, i primi due sono stati piuttosto combattuti, chiusi a 21 dai termolese, che poi hanno mollato a 16 l’ultimo set.

Virtus Volley Paglieta-Asd Termoli Pallavolo 3–0 (25-21, 25-21, 25-16).