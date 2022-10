Termoli Pallavolo ospita il Lanciano nel debutto al PalaSabetta

TERMOLI. Dopo la sconfitta maturata all’esordio in campionato, nella difficile trasferta di Paglieta, Termoli Pallavolo in campo oggi al PalaSabetta nel debutto tra le mura amiche nella serie C di volley.

L’obiettivo dei ragazzi di mister Palli è di recuperare subito il terreno perduto e anche qualche pezzo pregiato nel sestetto.

Bene questa sera Celebre & C. hanno subito l’occasione di un prontissimo riscatto contro lo Sport Lanciano All Stars, anche loro sconfitti alla prima, ma in casa.

Primo servizio alle 18.