Arrivano i primi due punti al PalaSabetta, vittoria sofferta al tie-break

TERMOLI. Una vittoria, la prima del campionato di serie C per la Termoli Pallavolo, domenica scorsa al PalaSabetta, nella nuova stagione agonistica, anche se ha fruttato due punti e non 3 in classifica, visto il successo maturato al termine di una sfida molto combattuta, culminata al tie-break contro lo Sport Lanciano All Stars.

Certamente non è stata una vittoria agevole per la Termoli Pallavolo, due punti strappati coi denti.

Bene i primi due set, chiusi rispettivamente 25-17 e 25-20, poi i locali guidati da coach Palli sono andati in seria difficoltà, perdendo il terzo ai vantaggi, addirittura 30-32 per i lancianesi, che sull’onda dell’entusiasmo poi gli ospiti portano a casa anche il quarto set, 25-15, quindi con poca resistenza da parte degli adriatici.

Si arriva al tie-break e con uno scatto di orgoglio la Termoli Pallavolo è riuscita a invertire la tendenza e conseguire l’affermazione finale, 15-12.

Galleria fotografica