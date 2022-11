Termoli Pallavolo in cerca della vittoria a Pescara

SERIE C

SERIE C sab 05 novembre 2022

TERMOLI. Gara valevole per la 3 giornata del campionato di Volley maschile di serie C.

Per la Termoli Pallavolo di coach Palli, non sarà affatto, sulla carta, un incontro agevole. La Gada Pescara è da sempre una formazione che si pone obiettivi importanti. La dimostrazione è che dopo due gare è in testa a punteggio pieno.

Questo però non vuol dire nulla su quello che alla fine può essere il risultato finale della contesa. I nostri ragazzi ci hanno abituato in passato anche recente che sono in grado di compiere missioni impossibili ed è successo proprio contro la Gada Pescara 3.

Quindi attenzione sì, ma paura dell’avversario mai e chissà che questa sera non si torni da Pescara con la borsa della spesa con buoni prodotti acquistati al palazzetto di via Sacco a Pescara.

Sab 05/11/2022 17.00 Giornata 3

Palestra comunale Orfento - Via Sacco Pescara

GADA VOLLEY PESCARA 3 vs ASD TERMOLI PALLAVOLO