Battuta d'arresto per la Termoli Pallavolo a Pescara

TERMOLI. Si è svolto sabato 5 novembre l'incontro, valevole per la terza giornata di campionato, tra Termoli Pallavolo e Gada Pescara 3.

Una trasferta dura per i termolesi che, però, ha portato alla disfatta. Nessuno si era fatto illusione di poter tornare a Termoli con la vittoria in tasca. I ragazzi di Palli hanno lottato e cercato di rendere dura la vita al Gada Pescara 3.

Ma i pescaresi, sia a livello maschile che femminile, sono un tantino al di sopra di tutte le altre.

La Gada non è una squadra che si batte facilmente ma i termolesi hanno saputo dar loro filo da torcere nonostante la sconfitta schiacciante del 3 a 0.

Insomma, per dirla tutta, per il Gada Pescara 3 nonostante il secco 3 a 0 finale possa indurre a pensarla diversamente, non è stata una passeggiata di salute e questo è già consolante per la nostra squadra.